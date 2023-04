Wouter Vrancken répond aux critiques des dernières semaines

Malgré une confortable avance, Genk a commencé les Play-Offs avec le même nombre de points que l'Union. De quoi éveiller quelques critiques, auxquelles Wouter Vrancken a répondu ce dimanche.

Le Racing Genk n'a pas eu une fin de phase classique des plus aisées et a perdu son avance sur l'Union et l'Antwerp. Malgré cela, les Limbourgeois ont définitivement écarté Bruges de la course au titre ce dimanche (3-1). "Nous n'avons pas paniqué après le but encaissé. Nous allons encore jouer cinq matchs de haut niveau et ce genre de moments difficiles va encore se reproduire" se réjouissait Wouter Vrancken après la partie.

Genk a récemment laissé l'Union et l'Antwerp revenir grandement, ce qui a valu des critiques aux Limbourgeois. "J'ai lu que l'Union et l'Antwerp devenaient les favoris, que nous étions en train de perdre le titre. Mes joueurs sont aussi sur les réseaux sociaux, c'est probablement moi qui le suis le moins. Il faut garder ce bruit en dehors du vestiaire. Ce qui se dit entre nos quatre murs est le plus important. Nous devons réfléchir à ça pendant cinq matchs et montrer nos qualités" a conclu l'entraîneur de Genk.