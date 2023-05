Rik De Mil très déçu : "Oui, nous pouvons déjà oublier le titre"

Après sa défaite 3-1 sur le terrain de Genk en ouverture des Champions Play-offs, le Club de Bruges sait déjà que ses ambitions de titre, déjà infimes, se sont encore amoindries. En conférence de presse, le coach Rik De Mil s'est montré très sévère envers son équipe.

"Nous sommes évidemment très déçus", a déclaré un Rik De Mil dépité après la rencontre. "J'ai des sentiments très partagés au sujet de la première mi-temps. Nous avons été très dominants et nous avons mérité de prendre l'avantage. Mais ensuite, nous avons très facilement concédé l'égalisation. C'est décevant."

Bruges s'est ensuite effondré, laissant Genk prendre le large. "Les deuxième et troisième buts ont également été des cadeaux. En ce qui concerne la possession de balle, cela n'a pas suffi non plus. Ces buts contre nous font mal, parce que nous travaillons beaucoup sur la défense dans la surface."

De Mil ne se voile pas la face : Bruges, champion en titre, ne sera vraisemblablement pas champion de Belgique cette année. "Il est clair que nous ne pouvons plus jouer le titre. Genk était plus fort (ce dimanche), tout simplement."