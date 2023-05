Entraîné par un champion du monde 2006, Frosinone retrouve la Serie A

Frosinone a validé sa montée en Serie A ce lundi soir à trois journées de la fin grâce à sa victoire contre la Reggina (3-1) et au match nul de Bari face à Cittadella (1-1). Le club entraîné par le champion du monde 2006 Fabio Grosso, en tête depuis la dixième journée du championnat, retrouve l'élite du football italien après quatre saisons passées à l'étage inférieur.

Frosinone (à 60 kilomètres de Rome) est promu dans l’élite pour la troisième fois de son histoire, après 2018 et 2015. La Ciociaria possède actuellement la meilleure attaque (54 buts marqués) et la meilleure défense (21 buts encaissés) de Serie B.

