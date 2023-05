Anderlecht suit attentivement un grand talent marocain pour remplacer Refaelov

Selon le média marocain DM Sport, Younes Taha (20 ans) serait l'une des cibles du RSC Anderlecht pour ce mercato estival. Milieu offensif évoluant au PEC Zwolle, Taha dispute une superbe saison en D2 néerlandaise avec 14 buts en 30 rencontres.

Sous contrat jusqu'en 2025 à Zwolle où il est arrivé gratuitement l'été dernier, Taha n'est estimé qu'à 500.000 euros et serait donc potentiellement une belle affaire, le genre d'affaire que recherche Jesper Fredberg - à savoir de jeunes talents pouvant amener une plus-value rapide.

L'agent de Younes Taha assure qu'il y a plusieurs offres (DM Sports évoque l'AZ Alkmaar et Feyenoord) pour son joueur, mais que l'objectif du Marocain est d'évoluer en Eredivisie avec Zwolle. Affaire à suivre...

Selon nos sources, Younes Taha, le joueur du PEC Zwolle, est surveillé par Feyenoord, Anderlecht et même l'AZ Alkmaar. Nous avons contacté l'agent (Dries) du joueur pour obtenir plus d'informations et il nous a répondu : pic.twitter.com/vx5LPva3zd