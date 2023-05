Mauvaise soirée pour les Diables milanais !

Les Belges ont joué sans briller du côté de l'AC Milan, tandis que Romelu Lukaku assistait du banc à la large victoire intériste.

Les 4 belges de l'AC Milan étaient titulaires ce mercredi contre Cremonese, à savoir Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere et Origi. Un quatuor qui aurait pu être décisif, mais un but d'Alexis Saelemaekers a été annulé en première période pour une position de hors-jeu (11e).

Par la suite, Divock Origi se heurtera au portier adverse (17e), avant qu'un énorme loupé de Charles De Ketelaere traduise son manque de confiance après une grossière erreur de la défense de Cremonese. Saelemaekers sera le Diable le plus en vue, avec un superbe centre à la 60e que Diaz ne peut transformer.

Les quatre belges seront remplacés en 2 fois, Origi et De Ketelaere à la 63e, Saelemaekers et Vranckx à la 75e. Dans la foulée, l'ex-Brugeois David Okereke ouvrira le score pour Cremonese, et il faudra un miracle et Messias à la 90e+3 pour éviter la défaite lombarde.

Lukaku assiste à la démonstration du banc

L'Inter Milan, de son côté, a été adresser une grosse gifle au Hellas Vérone (0-6), grâce notamment à des doublés de Lautaro Martinez et Edin Dzeko...mais sans but de Romelu Lukaku, et pour cause, le Diable Rouge est resté sur le banc toute la rencontre.