Toby Alderweireld a ému sa famille : "Et pourtant, son grand-père est supporter du Beerschot !"

Le retour de Toby Alderweireld à l'Antwerp a été une réussite totale, et ce n'est pas fini. Déjà un trophée, cependant, pour le capitaine et ex-Diable Rouge, et sa famille est très fière.

Maria, la mère de Toby Alderweireld, a ainsi expliqué à Het Laatste Nieuws toutes les émotions ressenties quand son fils a soulevé la Coupe de Belgique. "Il voulait prouver qu'il n'était pas venu à Anvers pour se la couler douce. Comment mieux le prouver qu'en gagnant quelque chose pour "son" Antwerp ?", déclare-t-elle. La cerise sur le gâteau serait d'enchaîner avec...le titre national. Dans la famille Alderweireld, on y croit, mais on est déjà aux anges de pouvoir assister à une telle saison de l'ex-Diable Rouge. "Nous sommes tellement heureux que Toby et sa famille soient plus près de nous. Et de pouvoir le voir jouer plus souvent "se réjouit sa maman. "Même mon père, 86 ans, a été très heureux de le voir soulever la Coupe...alors qu'il est supporter du Beerschot (rires)".