Un grand entraîneur veut construire son équipe autour de Romelu Lukaku

Prêté par Chelsea à l'Inter, Big Rom' ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le Diable Rouge aurait cependant été contacté par Mauricio Pochettino, probable futur entraîneur des Blues.

Romelu Lukaku est dans une situation contractuelle compliquée et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Les Blues ont déboursé 113M€ pour s'attacher ses services mais l'ont prêté à l'Inter cette saison. Il sera compliqué pour Big Rom' de rester en Série A et les Londoniens ne l'ont toujours pas dans leur plan pour la saison prochaine.

Mais un élément pourrait faire tout basculer. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Mauricio Pochettino sera bel et bien l'entraîneur de Chelsea la saison prochaine et aurait déjà contacté Romelu Lukaku pour construire son équipe autour de lui. Toujours selon les dires du média italien, celui qui a emmené Tottenham en finale de Ligue des Champions estime que Lukaku pourrait s'inspirer du parcours et de la progression de Harry Kane.