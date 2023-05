Il y avait un duel à distance entre Bertaccini et Perbet ce dimanche : "Il n'a pas voulu s'arrêter de marquer et il m'a dépassé"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liege a pris la mesure de Thes Sport (3-1) lors de la 36ème journée de Nationale 1.

Victoire méritée pour le RFC Liège qui s'est imposé grâce à un triplé de Jérémy Perbet, Danny Vermijl est l'unique buteur du côté des visiteurs. "Liège mérite de s'imposer au vu de la rencontre, nous nous sommes relâchés en seconde période de notre côté et car nous étions un peu cuits physiquement. Nous étions prévenus, nous nous attendions à une rencontre très compliquée. Ils sont invaincus à domicile depuis plus d'un an !", a confié Adriano Bertaccini.

"Il reste deux rencontres et ce n'est pas fini"

Il y avait un match voire un duel à distance entre Bertaccini et Perbet, soit le deuxième et le troisième au classement de meilleur buteur de Nationale 1. Grâce à son triplé, Perbet (27 buts) dépasse son adversaire du jour d'un goal et partage la place de leader avec Chevalier. "Nous nous sommes parlés avant la rencontre et durant la pause. Je lui ai même demandé d'arrêter de marquer", a expliqué en souriant l'ancien joueur de Genk. "Mais il a continué et il m'a dépassé d'un goal. Chevalier et Perbet sont devant moi. Il reste deux rencontres et ce n'est pas fini. Mes deux objectifs en début de saison étaient de planter 25 roses et de terminer meilleur buteur de la division. Le premier est atteint, je vais tout faire pour parvenir à réussir le deuxième", a souligné le joueur âgé de 22 ans.

"Après ces deux bonnes saisons, je veux franchir un cap"

En fin de contrat en juin prochain, le Carolo attise les convoitises. "Il y a plusieurs clubs intéressés, mais je veux attendre la fin de saison avant de prendre ma décision. Après ces deux bonnes saisons, je veux franchir un cap en rejoignant un club de seconde division avant de pouvoir rallier par la suite un club de D1A", a conclu Adriano Bertaccini.