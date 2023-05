Les Francs-Borains ont déroulé et se rapprochent du foot pro, l'Olympic battu

Si le RFB n'a pas encore officiellement reçu sa licence pro, sur le terrain, il fait le travail. Les Francs-Borains sont proches de la montée.

Ce vendredi, les Francs-Borains se rendaient à l'Antwerp pour y défier l'équipe U23. Faux pas interdit, et il n'a pas eu lieu : les hommes d'Arnauld Mercier ont déroulé (0-4), avec un triplé de Corenthyn Lavie et un but de Teddy Chevalier. Avec 4 points d'avance sur la RAAL, le RFB garde le cap vers la D1B.

Ce samedi, fortunes diverses pour les clubs de Charleroi : alors que la réserve du Sporting a battu Knokke (3-2), l'Olympic Charleroi s'est incliné chez le Patro Maasmechelen, déjà promu. Les Dogues ont perdu tout espoir d'être promus en D1B, et n'avaient de toute façon pas reçu leur licence.