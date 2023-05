Europa League : petit miracle pour la Juve, la Roma triomphe du Bayer

Place aux demi-finales aller de l'Europa League. La Juventus accueillait le FC Séville ce jeudi soir. Autre affiche au programme : AS Roma - Bayer Leverkusen, tombeur de l'Union Saint-Gilloise au tour précédent.

Juventus - FC Séville

La Juventus pouvait prendre une option, à domicile, sur la finale de l'Europa League. Gare néanmoins au FC Séville, qui a ridiculisé Manchester United en quarts.

Les Turinois tentaient en début de match, mais la première occasion venait de la tête d'Ocampos. Szczesny se détendait bien (17e). La Juventus avait du mal à rentrer dans cette demi-finale, et Vlahovic manquait devant Bounou (20e). Séville ouvrait alors le score sur un contre. En Nesyri, métamorphosé depuis la Coupe du monde, était à la bonne place pour conclure un centre d'Ocampos (0-1, 26e).

La Juventus avait du mal à réagir, et Ocampos était tout proche de marquer le 0-2 (40e). Les hommes d'Allegri n'avaient pas d'autre choix que de faire le jeu en seconde mi-temps. Chiesa et le jeune Iling montaient au jeu. Bonucci laissait sa place à l'heure de jeu suite à une blessure.

Séville contenait bien les offensives turinoises. Les minutes s'engrangeaient, et les Italiens ne trouvaient toujours pas la faille. Rabiot et Badé étaient impliqués dans un duel, mais le VAR n'intervenait pas alors qu'un penalty semblait potentiellement sifflable.

La Juventus égalisera finalement en toute fin de match, avec un ballon touché plusieurs fois dans le rectangle, et Gatti qui smashera de la tête dans les filets de Bounou (1-1, 90e+8).

AS Roma - Bayer Leverkusen

Leverkusen, dans la lignée de sa qualification aux dépens de l'Union Saint-Gilloise, débutait la rencontre tambour battant. Rui Patricio devait intervenir devant Andrich, dès la seconde minute de jeu, Wirtz frappait juste à côté (7e).

La Roma prenait la possession, Hradecky devait sortir un superbe arrêt sur un essai d'Ibanez (19e). Plus vraiment d'occasion à noter en première période.

Les deux équipes tentaient de faire la différence. Le match était serré, et la pièce allait tomber du côté de la Roma. Sur un mouvement entre Abraham et Bové, c'est le second qui suivait bien et trompait Hradecky (1-0, 63e).

Les hommes de Xabi Alonso étaient dans les cordes. Bové etait tout près de faire 2-0 dans la foulée.

Le Bayer aura une dernière grosse occasion, via Frimpong. Mais le ballon sera contré in extremis par un défenseur de la Roma (87e). Les Allemands s'inclinent finalement 1-0.