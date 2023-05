La presse italienne salue la prestation de Saelemaekers...et celle du concurrent de Lukaku

Titularisé en tant qu'ailier gauche suite au forfait de Rafael Leao, Alexis Saelemaekers a fait ce qu'il a pu. Insuffisant pour éviter la défaite de l'AC Milan face à l'Inter (0-2) en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

"Tant sur le plan offensif que défensif, l'AC Milan ne s'est pas montré à la hauteur", a commencé la Gazzetta dello Sport. "C'était une équipe confuse. On aurait dit qu'ils n'étaient même pas sur le terrain en première mi-temps. L'équipe de Pioli était vraiment méconnaissable. Trop de tension ou trop de nervosité ? Aucune idée, mais c'était inacceptable."

Cependant, le site Cult of Calcio a soulevé l'activité d'Alexis Saelemaekers sur le côté gauche de l'AC Milan,, mettant plusieurs fois Denzel Dumfries en difficulté. "Normalement, il devait être opposé à Leão, mais Dumfries a aussi eu des difficultés face à Alexis Saelemaekers. Sur le plan défensif, ce n'était pas sa meilleure performance."

Le même média se montrait dithyrambique envers Edin Dzeko, le concurrent de Romelu Lukaku dans l'attaque intériste et auteur d'un premier but sensationnel. "Edin Dzeko a vraiment pris le jeu à son compte et a joué de manière extraordinaire", a écrit Cult of Calcio.