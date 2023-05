Du changement à la tête de l'Antwerp

Il n'y a pas qu'à Anderlecht que ça bouge au sein de la direction. L'Antwerp aussi a annoncé le départ de son Chief Operating Officer.

Dirk Van Oekelen (52 ans) n'est plus le Chief Operating Officer (COO) de l'Antwerp. Arrivé en février 2022, Van Oekelen a quitté le club "d'un commun accord", annonce-t-il au Nieuwsblad.

"Je ne suis pas parti en claquant la porte, au contraire. Je continuerai à suivre l'Antwerp, un club qui n'est plus un géant endormi et qui a franchi de nombreuses étapes sur et en-dehors du terrain", déclare-t-il.