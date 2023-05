Genk va sans doute perdre l'une de ses pièces maîtresses cet été

Au KRC Genk, il y a bien sûr plusieurs joueurs qui se sont distingués cette saison. On pense surtout aux attaquants, car ce sont eux qui présentent les meilleures statistiques. Mais il y a aussi un franc-tireur chez les Limbourgeois.

Daniel Munoz est le seul back droit à avoir marqué 8 buts et distillé 5 passes décisives en JPL. L'international colombien est sans doute le meilleur à son poste en D1A et il y a de fortes chances qu'il profite de son excellente saison pour être transféré.

Il est déjà sur la liste de nombreux clubs étrangers et le joueur âgé de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2024, veut franchir une étape dans sa carrière. Munoz rêve de Premier League, selon Het Nieuwsblad. Et il a le profil pour évoluer outre-Manche : physiquement fort, techniquement doué et décisif en attaque et en défense.