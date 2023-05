Rik De Mil dans les bagages de Carl Hoefkens ?

L'actuel entraîneur du Club de Bruges pourrait quitter la Venise du nord cet été pour rallier l'Angleterre aux côtés de son ami et ancien T1 Carl Hoefkens.

Après avoir refusé des offres de Saint-Trond et Courtrai, Carl Hoefkens mènerait actuellement des négociations avec un club de Championship, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. L'ancien joueur de West Bromwich Albion et Stoke City retrouverait ainsi un championnat qu'il connaît bien. Et il pourrait être accompagné d'un certain Rik De Mil. Les deux hommes s'apprécient beaucoup, partagent la même philosophie sur et en dehors du terrain et misent sur le développement des jeunes talents au sein d'un club. De Mil redeviendrait ainsi le T2 d'Hoefkens comme en début de saison au Club de Bruges.

Les Blauw en Zwart veulent voir Geraerts ou Deila prendre les rênes de l'équipe première la saison prochaine, mais aimeraient que De Mil reste tout de même en Venise du nord en tant qu'adjoint. Son départ serait une grosse perte pour les Brugeois