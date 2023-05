Une absence de marque dans le noyau de Bruges pour se rendre à l'Antwerp

Rik De Mil enregistre cependant les retours de Casper Nielsen et Roman Yaremchuk.

Après ses deux défaites inaugurales dans ces Play-Offs 1, Bruges porte désormais le costume de trouble-fête et sera l'arbitre de la course au titre. Ce dimanche, les Blauw & Zwart se rendront à l'Antwerp avec l'envie de soigner leur honneur dans ces Play-Offs et de faire rebondir la ligne droite finale.

Contre l'Union, un pion majeur de Rik De Mil a dû quitter ses partenaires, en la personne d'Andreas Skov Olsen. La mauvaise nouvelle s'est confirmée en Venise du Nord, le Danois n'est toujours pas disponible pour affronter le Great Old.

L'entraîneur du Club enregistre cependant deux retours, puis Casper Nielsen et Roman Yaremchuk font partie de la sélection. Si le milieu de terrain pour revendiquer une place de titulaire, l'attaquant ukrainien est décrié depuis son retour et ne devrait se contenter que de minutes.