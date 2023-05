🎥 Le but incroyable de Gaël Clichy (ex-Arsenal et Manchester City)

Servette a atomisé le FC Sion (5-0) ce samedi soir. Les locaux signent une 2e victoire consécutive et confortent leur 2e place au classement. Sion reste bon dernier.

Alors que le Servette menait déà 3-0 après 9 minutes de jeu, Gaël Clichy (37 ans) marquait un magnifique but. L'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City chipait le cuir à Mario Balotelli et décochait un délicieux lob du milieu de terrain.