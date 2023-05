De Ketelaere, retour vers le futur ?

Le Club de Bruges a dû dire au revoir à Charles De Ketelaere l'été dernier lorsque le jeune international belge a rejoint l'AC Milan. Cependant, il semble qu'un retour dans son ancien club soit envisageable.

Après une saison difficile à Milan, De Ketelaere semble vouloir explorer de nouvelles opportunités et relancer sa carrière au sein d'une nouvelle équipe. Selon le journaliste italien Daniele Longo, le Club de Bruges espère désormais rapatrier De Ketelaere dans ses rangs.

Les Blauw-Zwart aurait déjà entamé des discussions avec l'AC Milan concernant les modalités d'un éventuel prêt. Le journaliste italien n'écarte pas la possibilité que cela se concrétise. Bien que l'AC Milan ne souhaite pas encore se séparer définitivement de De Ketelaere, le club italien serait ouvert à l'idée de le voir évoluer ailleurs pour continuer sa progression.

Cependant, une grande partie de cette décision repose sur les préférences de De Ketelaere lui-même, qui pourrait ne pas encore envisager un retour dans son club formateur. Le jeune milieu de terrain de 22 ans recherche déjà une solution pour son avenir. Bien qu'il ait eu quelques minutes de jeu à l'AC Milan, il a souvent été relégué sur le banc. En tout, il a disputé 37 matchs sous les couleurs milanaises, marquant seulement un but.

L'avenir de De Ketelaere reste donc incertain, mais le Club de Bruges fait tout son possible pour le ramener dans son effectif. La possibilité d'un prêt pourrait offrir au talentueux joueur belge une chance de retrouver du temps de jeu régulier et de relancer sa carrière dans un environnement familier. L'affaire est à suivre et les fans du Club de Bruges attendent avec impatience de savoir si leur ancien prodige fera son retour au sein du club.