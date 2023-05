Enfin une bonne nouvelle à Chelsea

Chelsea a enfin trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Mauricio Pochettino, selon les informations de l'expert en transferts Fabrizio Romano.

Le fameux "Here We Go" de Romano indique que l'accord est conclu entre Chelsea et Pochettino pour un contrat à long terme. L'entraîneur argentin prendra ses fonctions à Stamford Bridge en juin, tandis que Frank Lampard terminera la saison en cours en tant que manager intérimaire. Pochettino sera accompagné de son propre staff technique et aura également une influence sur la politique de transfert du club.

Avec cette nomination imminente, Chelsea résout enfin un problème épineux. En avril, Graham Potter a été limogé en raison de résultats décevants, et Lampard a été nommé pour assurer l'intérim. Cependant, la recherche d'un nouvel entraîneur a été laborieuse. Pochettino, qui était le dernier entraîneur en poste au Paris Saint-Germain jusqu'en juillet de l'année dernière, effectue donc son retour en Premier League, où il a également dirigé Southampton et Tottenham Hotspur.

Pochettino se lance dans une tâche ardue à Stamford Bridge, alors que Chelsea se trouve actuellement à la onzième place de la Premier League et manquera les compétitions européennes la saison prochaine.