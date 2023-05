Le président de Genk campe sur ses positions concernant la sélection des Diables Rouges

En mars, le KRC Genk prenait un gros coup sur la tête. Mike Trésor et Bryan Heynen n'avaient pas fait partie de la sélection des Diables Rouges.

Après que Roberto Martinez a écarté certains joueurs du KRC Genk de la sélection des Diables Rouges, le nouveau sélectionneur national Domenico Tedesco a fait de même. À Genk, on a trouvé cela inacceptable et on a même menacé de revoir complètement les relations avec la fédération de football.

Le président Peter Croonen continue également à considérer la sélection avec un certain ressentiment. "Le message ne devrait jamais être qu'il faut aller à l'étranger pour être repris en équipe nationale. Regardez aussi combien de Diables Rouges sont d'anciens Genkois ou combien de nos anciens joueurs évoluent dans les ligues supérieures. C'est un très bel héritage, dont nous pouvons et devons être très fiers", a expliqué le président de Genk à Het Nieuwsblad.

Cette attitude n'est pas appréciée par tout le monde. "Je pense que c'est tout le contraire de faire le Calimero. Il ne faut pas non plus devenir arrogant. Nous sommes traditionnellement modestes, mais nous l'avons peut-être été un peu trop dans le passé. C'est pourquoi nous essayons simplement de nommer explicitement ce qui est positif dans notre club."