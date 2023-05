Theate et Doku permettent à Rennes de continuer à rêver et condamnent Troyes

Grâce à sa large victoire contre Troyes (4-0) lors de la 35e journée de la Ligue 1, Rennes se hisse à la 5ème place et continue à croire en ses chances d'obtenir un ticket européen. Par contre, l'ESTAC est officiellement relégué.

Le Stade Rennais a surclassé Troyes (4-0) ce dimanche. Titulaires, Arthur Theate et Jérémy Doku ont été décisifs au Roazhon Park. Le défenseur central a marqué le premier but (14e) avant de voir l'ailier distiller les passes décisives sur les deux buts suivants signés Bourigeaud (65e) et Toko Ekambi (71e et 74e). Rennes réalise ainsi une bonne opération dans la course à la 5e place, et envoie définitivement Troyes en Ligue 2.

Une 21e défaite cette saison qui condamne officiellement les pensionnaires du Stade de l’Aube, dix-neuvièmes avec 22 petites unités.