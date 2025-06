Lionel Messi est clair à propos de Cristiano Ronaldo : "Nous ne sommes pas amis"

Lionel Messi et l'Inter Miami se sont imposés ce jeudi sur le score de 2-1 face au FC Porto. L'Argentin a offert la victoire grâce à un superbe coup franc, et s'est exprimé ensuite sur sa relation avec Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours actifs dans le monde du football. Le Portugais jouera encore la saison prochaine avec Al Nassr, tandis que Messi est actuellement avec l’Inter Miami à la Coupe du monde des clubs.

Les deux, considérés comme les plus grands footballeurs de leur époque, ont souvent été comparés. L’Argentin s’est exprimé au micro de DSports sur leur relation après la victoire de son équipe contre le FC Porto.

"J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour Cristiano Ronaldo, pour la carrière qu’il a eue et qu’il a encore. Il continue à évoluer au plus haut niveau", a déclaré Messi, auteur d’un superbe coup franc ce jeudi.

"La rivalité entre nous se jouait sur le terrain… Nous voulions tous les deux donner le meilleur pour notre équipe. Cela s’est toujours limité au jeu."

"En dehors du terrain, nous sommes deux gars normaux. Nous ne sommes pas amis car nous ne passons pas de temps ensemble, mais nous nous sommes toujours traités avec beaucoup de respect", conclut Messi.