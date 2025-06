"On n'oubliera pas..." : les supporters du FC Metz réagissent au départ d'Arnaud Bodart

Les supporters du FC Metz ont réagi au départ d'Arnaud Bodart. La plupart d'entre eux sont déçus que cette aventure se termine déjà.

Ce jeudi, Arnaud Bodart a annoncé que son aventure avec le FC Metz était officiellement terminée. Dans un communiqué, le joueur a expliqué que le club n'avait pas pour volonté de le prolonger après son contrat de six mois en provenance du Standard de Liège.

Durant cette courte période, le Liégeois a malgré tout marqué positivement les esprits de nombreux supporters. La plupart d'entre eux sont déçus de ce départ.

Des réactions positives

"Merci pour ces 6 mois où vous nous avez gratifiés de toutes vos qualités. / Les supporters ont apprécié ces 6 mois. On n'oubliera pas tes gestes d'appréciation envers les tribunes ultras. / Écœuré. Merci pour ton professionnalisme et désolé que l'aventure n'ait pu continuer. / On espère que ton chemin et celui du FC Metz se recroisent un jour !", voici quelques messages publiés sur X témoignant de la déception des fans français de le voir partir.

Pour le moment, aucune piste n'a encore réellement été évoquée en ce qui concerne la prochaine destination de l'ancien Rouche. Si beaucoup de fans liégeois espèrent un retour au Standard, cela semble très peu probable.

Le 30 juin, le natif de Seraing sera officiellement libre de tout contrat. Il pourra donc s'engager où il souhaite. Plus d'informations devraient bientôt survenir.