Le RWDM, un promu au potentiel et aux ressources énormes mais avec une direction qui devra se mettre sur la même longueur d'onde

Ca y est : le RWDM est enfin de retour dans l'élite du football belge. Si le potentiel est énorme, il faudra aussi travailler d'arrache-pied pour l'exploiter au mieux. Et surtout, les deux propriétaires devront accorder leurs violons.

Ce dimanche, le RWDM a acté son retour en D1A. Le club molenbeekois, figure incontournable du paysage football belge, a connu de grandes restructurations sur ces dernières années. Sa potentielle réussite dans l'élite fait alors objets de nombreuses questions et angles d'analyse.

Les ressources ? Immenses

Les possibilités sont évidemment immenses lorsqu'on dépend de John Textor. La fortune de l'homme d'affaires américain était encore estimée récemment à 5,46 milliards d'euros par Forbes. Le propriétaire d'Eagle Group détient 80 % des actions, les 20 autres étant détenues par Thierry Dailly.

Outre le RWDM, Textor détient également des parts majoritaires dans l'Olympique lyonnais, Crystal Palace et le club brésilien de Botafogo. Sa vision est que ces quatre clubs doivent travailler ensemble en termes de scouting, de recrutement et de progression. Textor souhaite ainsi créer un réseau qui profite à tous. Il l'a d'ailleurs rappelé lors de la conférence de presse l'intronisant en tant que nouveau président de l'OL.

Aucun de ses clubs ne peut interférer dans l'activité des autres, ce qui est important. Mais bien sûr, il peut y avoir des échanges de joueurs. Cela pourrait néanmoins poser des problèmes, comme nous l'évoquerons ci-dessous.

La structure ? Un homme controversé à la tête du club

Il y aura du travail. Les choses ne se sont pas toujours bien passées entre Textor et Dailly. À un moment donné, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles l'Américain allait racheter les parts du populaire président. Mais ces rumeurs ont été officiellement démenties. Dailly reste dans son club de cœur, comme il l'avait confirmé il y a quelques mois.

Les discussions animées entre Dailly et Textor portaient principalement sur la composition du noyau. Textor souhaite mettre en avant les joueurs de ses autres clubs, notamment Botafogo. "Bien sûr qu'il y a des disputes", ironisait Dailly après la montée.

Suite au départ de Julien Gorius, il n'y a plus de directeur sportif au RWDM. Le club lorgne désormais sur Gauthier Ganaye, directeur général - démissionnaire - du KV Ostende. Étrange, vu les résultats et les remous qu'il a provoqués chez les Côtiers et à Nancy. Ganaye est d'ailleurs considéré comme persona non grata dans les deux clubs de supporters.

L'entraîneur, également un potentiel problème ?

Encore une question épineuse. Personne ne peut nier que Vincent Euvrard a fait un travail fantastique cette saison avec un noyau qui n'a pris forme qu'en cours de saison. Il a commencé la saison avec 13 joueurs, complétés par des jeunes. Petit à petit, il a construit une base solide et a pris les bonnes décisions.

Mais la question est de savoir s'il sera encore là la saison prochaine. Comme Dailly, Euvrard doute de la valeur ajoutée de nombreux joueurs provenant de Botafogo qui ont rejoint le club. Pas moins de 8 joueurs issus de la formation brésilienne sont en effet dans le noyau actuel.

Euvrard ne s'est pas rendu populaire auprès de son propriétaire en ne leur donnant pas beaucoup de temps de jeu. Seul Luis Oyama a pu obtenir une place de titulaire. Trois d'entre eux n'ont même pas eu droit à une seule minute, tandis que Rikelmi a dû se contenter de 96 minutes cette saison. Il est fort possible que Textor se mette en quête d'un entraîneur qui accepte de s'aligner quant à sa vision.

Le noyau ? Principalement belge

Le RWDM ne repartira pas de zéro. Les joueurs qui ont obtenu la montée auront normalement leur chance en 1A. Ils devront néanmoins faire face à une certaine concurrence. Des transferts seront effectués, et cela afin de viser au moins le milieu de tableau.

Avec Kylian Hazard, Theo Defourny, Jake O'Brien - a condition de son prêt par Crystal Palace soit prolongé -, Alexis De Sart et Mickaël Biron, il y a déjà une ossature solide. Ces joueurs semblent bien prêts pour le football de première division.

Textor veut un noyau belge, puis complété par des joueurs issus des autres clubs. Le nouveau directeur sportif devra d'ores et déjà en tenir compte.