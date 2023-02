Thierry Dailly réaffirme son amour pour le RWDM : "Jusqu'à ma mort"

Thierry Dailly a finalement décidé de prolonger à la présidence du RWDM.

Le RWDM est en pleine transformation. Suite à l'arrivée de John Textor en tant que propriétaire, l'organisation en interne a vu bien des choses changer. Dernièrement, le directeur sportif Julien Gorius s'est vu indiquer la sortie. La question se posait également quant au président Thierry Dailly, lui dont les pouvoirs ne sont plus les mêmes depuis le passage sous le pavillon d'Eagle Group et qui hésitait à quitter le club en février.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Dailly a rassuré les supporters et confirmé qu'il restera président du club pour "encore très longtemps".

“Lors des dernières semaines, j’ai reçu beaucoup de soutien de la part des supporters. Je peux leur annoncer officiellement que je serai président de ce merveilleux club encore très longtemps. Jusqu’à ma mort, pour ainsi dire. Plus que jamais, je ferai tout ce qui est possible pour que ce club grandisse et s’épanouisse", a affirmé Dailly.