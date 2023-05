Le STVV aux mains d'un homme ambitieux : "Nous voulons battre les grands du championnat"

Le STVV a récemment accueilli un nouveau coach allemand sur son banc. Après Bernd Hollerbach, c'est l'ancien joueur du Bayern Munich Thorsten Fink qui a pris les rênes des Trudonnaires.

Afin de présenter leur nouvel entraîneur, le STVV a organisé une conférence de presse. L'occasion pour Thorsten Fink (55 ans) de définir ses ambitions.

"Nous devons d'abord construire l'équipe. Nous n'allons pas jouer pour les premières places mais nous n'allons certainement pas nous battre pour le maintien. Nous voulons développer du beau football et montrer que nous pouvons battre les grandes équipes. Nous verrons bien où nous terminerons au classement", a déclaré Fink devant la presse - selon des propos relayés par la RTBF.

"Je pense que c'est un club sérieux et à ce stade de ma carrière, j'ai besoin de force et ce club peut me l'apporter. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je veux aimer mon travail et je pense que je peux le faire ici", a continué l'Allemand, qui devra vite se pencher sur le mercato estival de son nouveau club. "J'ai déjà quelques profils en tête et nous avons discuté. Rien n'a encore été décidé, nous avons le temps. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous avons une vision à long terme. Je suis convaincu que nous allons atteindre nos objectifs"