Thorsten Fink ne voulait pas de Saint-Trond...jusqu'à ce qu'un entraîneur bien connu le fasse changer d'avis

Thorsten Fink a bien failli ne jamais mettre les pieds à Saint-Trond. Mais après une discussion avec Bernd Hollerbach, il a revu son jugement.

Cela sert toujours de ne pas prendre congé d'un entraîneur en mauvais terme. C'est ainsi que Saint-Trond doit une fière chandelle à Bernd Hollerbach, dont le contrat n'a pas été renouvelé. En effet, le coach allemand a été l'intermédiaire pour convaincre Thorsten Fink de signer chez les Canaries.

C'est le PDG Takayuki Tateishi qui révèle l'info au Belang van Limburg : "Il a en effet fallu un certain temps pour convaincre l'entraîneur de choisir Saint-Trond. C'est Bernd Hollerbach qui a donné l'impulsion décisive. C'est un bon ami de Fink et lors d'une conversation avec lui, il n'a eu que des éloges pour ce club et cette ville. C'est sur cette base que notre nouvel entraîneur a changé d'avis". Le technicien allemand est notamment passé par Hambourg, l'Austria Vienne et le FC Bâle.