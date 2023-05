Jonathan Legear : "Toutes les personnes que je voulais voir étaient présentes"

Ce jeudi après-midi, le jubilé de Jonathan Legear avait lieu au stade de la Cité de l'Oie où l'entrée était gratuite.

Arrivé à Visé durant le mois de janvier 2020, Jonathan Legear disputera son dernier match professionnel samedi soir à Mandel United. Mais avant la dernière rencontre de la saison en Nationale 1, il y avait un jubilé au stade de la Cité de l’Oie ce jeudi qui était bien rempli pour l’occasion. Plusieurs de ses amis comme Bruzzese, Gillet, Fiore, Mulemo, Cordaro, Pieroni, Julien De Sart, Teixeira, Chadli, Vetokele ou encore Emond étaient venus pour l’événement.

"Une belle iniative de la part de mes coéquipiers. Je les remercie d'avoir organisé ce jubilé. Je ne tourne pas la page, c'est une nouvelle histoire que j'entame. J'étais entièrement d'accord de participer à ce bel évènement", a confié Jonathan Legear. "C'était vraiment chouette de voir 600-700 personnes dans le stade. Toutes les personnes que je voulais voir étaient présentes et c'est le principal à mes yeux. Ma famille, mes proches et mes amis, que du bonheur", a confié l'ancien Diable Rouge auteur d'un triplé. "Aucune larme de ma part ? Non car je vais rester actif dans le monde du football en me lançant comme coach en essayant de gravir les échelons petit à petit", a conclu l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et du Standard de Liège.