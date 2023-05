Le RFC Liège termine la saison en beauté !

Ce samedi soir, le RFC Liege recevait Knokke pour le compte de la dernière journée de Nationale 1. Le stade était comble (4.500personnes) et tout le monde participait à la fête avant, pendant et après la rencontre.

Si le RFC Liège était assuré d'évoluer en Challenger Pro League la saison prochaine depuis son partage à Tirlemont (0-0), mais le matricule 4 espérait tout de même terminer champion de Nationale 1. Les Sang et Marine devaient réaliser un meilleur résultat que le Patro qui recevait Dessel.

© Credit Alexandre Fiammetti

Le RFC Liège obtenait la première occasion de la partie avec une tête d'Arslan boxée par Dhoest en corner (2e). Quelques minutes plus tard, les visiteurs répondaient avec un tir croisé de Bailly mais Lejoly était sur la trajectoire (5e). Les Sang et Marine ouvraient le score peu avant le quart d'heure de jeu via un joli tir croisé de Mouhli, bien servi par Bruggeman (13e), 1-0. Les locaux étaient proches de doubler la mise, mais Perbet voyait son tir être contré in extremis par la défense adverse (20e). Mais le serial buteur français ne disait pas son dernier mot et faisait trembler les minutes huit minutes plus tard en poussant le ballon dans un goal vide (28e), 2-0. Perbut avait l'occasion d'aller de son doublé, mais l'ancien joueur de Charleroi s'emmêlait les pinceaux et croisait trop sa frappe (30e). Le joueur âgé de 38 ans "rectifiait le tir" dix minutes avant la pause. Bien servi par Bruggeman, il alourdissait le score d'une jolie reprise de la tête (35e), 3-0. Lejoly avait une petite alerte avec un tir à distance de Pierre sur la barre transversale (44e).

© Credit Alexandre Fiammetti

Alors que le début de seconde période était plutôt calme, Knokke réduisait la marque via Bailly (55e), 3-1. Les Liégeois, malgré un tir de Nyssen sur la barre (59e), éprouvaient les plus grosses difficultés à accélérer le jeu et devenaient spectateurs de leur rencontre. Les visiteurs en profitaient pour revenir à une longueur grâce à un but de Van Den Bossche qui fusillait Debaty dans la surface (64e). Fraîchement monté au jeu, Cavelier mettait fin aux espoirs de remontada des visiteurs en ajustant Dhoest (75e), 4-2. Cavelier distillait ensuite un caviar en déposant le cuir sur la tête de Van Den Ackerveken qui l'envoyait au fond des filets (85e), 5-2. Perbet plantait un triplé en toute fin de rencontre (90e), 6-2.

Grâce à ce succès, le RFC Liège termine la saison en beauté, mais ne décroche pas le titre de Nationale 1 puisque le Patro Eisden s'est imposé contre Dessel ce samedi soir. Pas de quoi doucher la bonne humeur et la joie présentes à Rocourt puisque plus de 4.500 supporters étaient présents pour fêter la montée en D1B : "Liège en D2, c'est tellement mieux", comme le chante si bien le douzième homme liégeois. À noter que grâce à son triplé, Perbet termine meilleur buteur de Nationale 1 devant Teddy Chevalier.

RFC Liège : Lejoly (Debaty 46e), Nyssen, Lambot, Bustin, D'Ostilio (Van Den Ackerveken 52e), Merlen, Arslan (Reuten 58e), Mouhli (Loemba 59e), Bruggeman, Mouchamps (Cavelier 65e), Perbet

Knokke : Dhoest, Vervaque (Samyn 76e), Vanraefelghem, Schoonbaert, Buysse, Ghesquiere (Aelterman 76e), Pierre, Kunda, Bailly (Neyts 76e), Mariën (Van Den Bossche 46e), Lemoine (Jalloh 46e)

Arbitre : Quentin Malaise

Avertissement : Bustin (68e), Loemba (79e) ; Kunda (63e), Vanraefelghem (72e), Jalloh (80e)

But : Bailly (55e), Van Den Bossche (64e) ; Mouhli (13e), Perbet (28e, 35e et 90e), Cavelier (75e) et Van Den Ackerveken (85e)