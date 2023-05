Grosse tension entre Alderweireld et Lang, et mauvaise nouvelle pour Bruges en conséquence !

Le match entre Bruges et l'Antwerp s'est terminé dans l'énervement. En cause, des tensions entre Toby Alderweireld et Noa Lang !

C'est presque un classique : Noa Lang a encore fait sortir un adversaire de ses gonds. Le déclencheur cette fois : un geste technique provocateur du Néerlandais, qui s'est tenu sur le ballon, un peu à l'image de ce qu'Anthony Vanden Borre aimait faire à l'époque. Cela n'a pas plu à Toby Alderweireld, qui est allé bousculer le Brugeois. Une échauffourée s'est ensuivie, et les deux hommes ont pris une jaune dans les derniers instants du match. Problème : ce jaune signifie que Lang sera suspendu pour le prochain match, contre Genk. Le stade a chambré Alderweireld, scandant "tout le monde a peur de Noa Lang". Ce dernier s'est expliqué après coup, regrettant l'attitude du capitaine anversois. "Je voulais juste m'amuser un peu, mais Alderweireld s'est énervé. Ca fait partie du football et c'est mon style en tant que joueur. Si ça te déplaît, arrête-moi sur le terrain, ne te comporte pas comme un bébé", lâche Lang.