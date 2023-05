Nielsen redonne des couleurs Club de Bruges et stoppe l'Antwerp dans son élan

Ce dimanche après-midi, le Club de Bruges recevait l'Antwerp lors de la quatrième journée des Playoffs 1.

Alors que le Club de Bruges affichait un piètre bilan de 0 sur 9 en Playoffs 1, le champion sortant n'était pas épargné par les blessures. Outre Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen et Kamal Sowah, les Blauw en Zwart ne pouvaient pas non plus compter sur Ferran Jutgla aujourd'hui. L'attaquant espagnol était remplacé par Yaremchuk dans le onze de départ. Du côté anversois, un seul changement dans le onze de départ. Stengs reprenait sa place et Keita retournait sur le banc. De Laet, de retour de blessure, débutait également sur le banc.

Le Club débutait bien la rencontre en prenant directement les choses en main face à une équipe anversoise attentiste. Les locaux se procuraient rapidement la première occasion de la partie avec une belle passe en profondeur de Vanaken pour Rits, mais Butez effectuait une bonne sortie devant le milieu brugeois (12e). Les visiteurs réagissaient peu avant la demi-heure de jeu. Après un joli travail de Balikwisha, Janssen récupérait le ballon dans la surface, mais son plat du pied passait loin au-dessus (27e). Il n'y avait rien à se mettre sous la dent par la suite. Une première mi-temps particulièrement insipide, avec un minimum d'occasions. Rits a failli marquer pour le Club, Janssen a manqué le 0-1 pour l'Antwerp. C'est tout ce qu'il y avait à voir durant ces 45 premières minutes.

© photonews

En début de seconde période, Bruges ouvrait le score. Meijer débordait sur le flanc gauche et distillait un caviar à Nielsen qui décochait une frappe puissante qui allait au fond des filets (51e), 1-0. Le Danois doublait la mise onze minutes plus tard sur un très bon service de Vermant (62e), 2-0.

© photonews

Sonnés, les Anversois n'étaient pas capables de réagir et de mettre en difficulté les Gazelles. Janssen tentait sa chance à distance fin de rencontre, mais sa frappe filait à côté (88e). Le score ne bougeait plus (2-0).

Le Club de Bruges remporte sa première victoire et marque ses premiers points lors de ces Playoffs 1. L'Antwerp enregistre sa première défaite et fait une mauvaise opération. Si l'Union SG l'emporte contre Genk, les Bruxellois passeront en tête du classement à deux journées de la fin.

Club de Bruges : Mignolet, Mata (Nielsen 46e), Mechele, Sylla, Meijer, Odoi, Onyedika, Rits (Hendry 90e+1), Vanaken, Lang, Yaremchuk (Vermant 58e)



Antwerp : Butez, Avila (De Laet 57e, Yusuf 75e)), Alderweireld, Pacho (Van Den Bosch 71e), Bataille, Ekkelenkamp (Keita 57e), Vermeeren, Stengs, Balikwisha (Kerk 57e), Muja, Janssen

Arbitre : Bram Van Driessche

Avertissement : Odoi (44e), Mignolet (77e), Lang (90e+4) ; Vermeeren (21e), Stengs (66e), Alderweireld (90e+4)

But : Nielsen (51e et 62e)