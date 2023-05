Thibaut Courtois apporte son soutien à Vinicius Jr : "Intolérable. Nous aurions tous pu quitter le terrain !"

La rencontre Valence - Real Madrid de ce dimanche a été le théâtre de tristes événements. Vinicius Jr., le joueur brésilien du Real, a été visé par des insultes racistes de la part de supporters de Valence.

Après ce match, qui s'est terminé dans des circonstances houleuses, Thibaut Courtois a réagi au micro de la presse espagnole.

"Le sentiment après ce match ? Mauvais. "Et je parle surtout du racisme. C'est incroyable que cela se produise ici. Il y a quelques années, Valence a poursuivi un joueur de Cadix pour avoir dit quelque chose de similaire."

Selon plusieurs rapports, les fans de Valence n'auraient pas crié "mono" ("singe", en espagnol), mais bien "tonto" ("idiot"). Une information vivement refutée par Courtois. "Au bout de 20 minutes, des bruits de singe résonnaient déjà dans le stade."

"Vinicius voulait continuer à jouer au football, alors nous avons continué à jouer. S'il avait voulu s'arrêter, nous serions tous sortis du terrain. Nous ne pouvons pas tolérer cela", a continué Courtois. "Un jour, il faudra braquer les caméras (là-dessus) car on est troublé par la barbarie que l'on entend parfois dans les tribunes. En première mi-temps, j'ai aussi eu à souffrir et des mots et des gestes m'ont été lancés. Les gens vont aujourd'hui au stade pour insulter et non pour supporter. C'est un vrai problème."