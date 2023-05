Valence attaque.... mais se défend

Le Valencia CF a publié un communiqué condamnant les "supporters" qui ont exprimé des opinions racistes à l'encontre de Vinícius Junior lors du match contre le Real Madrid. Le club espagnol affirme également que trois personnes ont déjà été arrêtées à la suite des incidents survenus lors du match.

Vinícius Jr. a été victime d'insultes racistes et d'autres formes de discrimination tout au long du match de dimanche. La situation a dégénéré pendant les arrêts de jeu, et le joueur brésilien a reçu un carton rouge pour une gifle après avoir été lui-même taclé par des joueurs de Valence. L'indignation en Espagne est immense après ce match, et les médias espagnols rapportent déjà que l'utilisation de la VAR lors de ce match pourrait être remise en question.

Valence a réagi par le biais d'un communiqué suite à ce triste match de dimanche. Le club confirme que ces dernières heures, trois supporters ont été arrêtés en lien avec l'incident survenu autour de Vinícius Junior lors du match contre le Real Madrid. Valence coopère pleinement avec les autorités pour lutter contre le racisme à Mestalla".

Le club prévoit également d'imposer des sanctions sévères. Il condamne fermement le racisme sous toutes ses formes et infligera des interdictions de stade à vie aux personnes identifiées comme responsables. Le racisme n'a pas sa place dans notre club. En 2019, un supporter avait déjà été banni à vie pour un geste fasciste lors d'un match d'Europa League".

Cependant, Valence tient à préciser certains points. Le match était retransmis en direct et il est tout simplement faux d'affirmer que tout le stade s'est associé aux gestes racistes envers le joueur. Nous ne pouvons pas accepter que le valencianisme soit associé au racisme. Cela est tout simplement faux", conclut le club.