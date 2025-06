"De 3-0 à 3-3 ? Bien sûr qu'on cogite" : un Diable à coeur ouvert après le scénario fou d'hier soir

Pour un match de fin de saison, les Diables ont vécu 90 minutes intenses contre le Pays de Galles. Youri Tielemans s'est présenté en capitaine soulagé face à la presse.

Contrairement à Thomas Meunier, le capitanat de Youri Tielemans a été gardé secret jusqu'au dernier moment par Rudi Garcia. Le principal intéressé a également appris la décision du sélectionneur juste avant la rencontre : " Je suis content, fier de ce brassard, une première pour moi au Stade Roi Baudouin. Je l'ai appris une heure et demi avant le match. Mais pour moi, ça ne changeait rien, je voulais simplement mener l'équipe et avoir mon importance dans le jeu.

Une importance qui ne s'est pas démentie : avec un but plein de classe pour le 2-0 et le caviar délivré à De Bruyne sur le but de la délivrance, Tielemans est l'un des hommes de la rencontre : "Sur le dernier but, je me vois seul, je m'applique à délivrer un bon centre, Kevin le reprend bien".

Il est également fier de son but personnel : "Toute l'action est magnifique. C'était un peu à l'image des 30 premières minutes, avec de l'intensité, du beau jeu. C'est difficile à garder tout le match, mais c'est justement dans les moments après qu'on doit mieux gérer, en faisant tourner le ballon un peu plus par exemple".

Youri Tielemans, capitaine exemplaire

Une rencontre rendue plus débridée que nécessaire : "C'était un match intense, ça devait être très agréable pour le supporter neutre. On s'est rendu la tâche difficile, mais on gagne, c'est le plus important, il fallait réduire l'écart sur eux. De 3-0 à 3-3 ? Bien sûr qu'on cogite un peu, c'est humain. Mais on a su repartir de l'avant, en marquant le 4-3, deux fois. Il y a beaucoup de caractère et de confiance dans cette équipe".

Malgré la victoire, les enseignements sont nombreux : "Il faut rester dans le match, ce but avant la mi-temps les a remis dedans. Je n'ai pas revu la phase, je ne sais pas s'il y a penalty, mais c'est dommage. Ce soir, on a par moments été plus compacts qu'en Macédoine. Mais évidemment, on a trop reculé. Je pense qu'il nous aurait fallu plus de joueurs pour ressortir le ballon".

Pour assumer son rôle de capitaine, Youri Tielemans a notamment pu s'inspirer de Jan Vertonghen, mis à l'honneur avant la rencontre et à jamais un exemple pour l'équipe : "C'est quelqu'un qui était toujours là pour le groupe. C'est quelqu'un qui était très fier de porter les couleurs de la Belgique, un leader qui est toujours là pour encourager les jeunes. Quand je suis moi-même arrivé très jeune dans le groupe, ça a été comme un grand frère. C'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter".