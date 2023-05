Anderlecht bientôt évincé du G5 ?

Absents de la lutte pour le titre depuis plusieurs saisons, les Mauves pourraient perdre leur place dans le G5 au profit de l'Union.

Le Sporting d'Anderlecht est peut-être dans la période la plus compliquée de son histoire et n'a plus remporté le titre depuis la saison 2016-2017. Une éternité pour le club le plus couronné du royaume, qui vient de connaître l'une des plus mauvaises saisons de son histoire.

Les Mauves viennent de terminer 11es du championnat et voient leur place dans le G5 menacée, comme le rappelle Het Belang van Limburg ce mercredi. Le G5, ce sont les cinq clubs les plus performants lors des cinq derniers championnats, qui se voient attribuer davantage de revenus liés aux droits TV et dont le vote pèse davantage lors des suffrages pour définir, par exemple, la structure du championnat.

Sauf qu'avec une 8e place et une 11e place, Anderlecht est aujourd'hui le club le moins performant du G5. Promue il y a deux saisons, l'Union occupe sur les 24 derniers mois la première place du classement avec, pour le moment, deux deuxièmes places.

Si l'Union continue à se battre pour le titre dans les années à venir, les pensionnaires du Lotto Park pourraient donc être évincés de ce G5, comme le Standard la saison dernière au profit de l'Antwerp, et verrait alors son retour au sommet se compliquer.