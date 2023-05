Romelu Lukaku fait une grosse révélation sur sa vie privée

Romelu Lukaku protège sa vie privée du monde extérieur avec beaucoup de succès. On sait peu de choses sur sa vie de famille, et c'est ce que l'on apprend une fois de plus. Dans le documentaire "One for All", il révèle soudain qu'il n'a pas un mais deux fils.

Lukaku a déjà protégé son premier fils, Roméo, de la presse et des fans. Mais voilà qu'il semble avoir un deuxième fils depuis un an : Jordan. Le nom de son frère, mais aussi celui de son grand modèle : Michael Jordan. Là encore, il ne souhaite pas s'étendre sur le sujet. Nous ne savons rien non plus de la mère. "Je dirai bientôt quelque chose à ce sujet. Ecoutez, je préfère être le type de personne qui garde sa vie privée pour lui. C'est la seule chose que nous ayons en tant que footballeurs. Les gens peuvent déjà en savoir tellement sur nous grâce à Instagram et ce genre de choses", explique-t-il dans le documentaire d'Amazon. "Le football est le football, il reste ma plus grande passion. Mais il faut aussi savoir relativiser, surtout avec les enfants. On ne peut pas rentrer à la maison et être tout le temps grincheux. Les enfants m'ont apporté la tranquillité d'esprit. Je peux paniquer, mais quand je regarde Roméo, je suis tout de suite détendu. Romeo a quatre ans, Jordan un an. Je n'ai pas encore découvert Jordan, mais j'ai un lien spécial avec Romeo. Je me reconnais beaucoup en lui. C'est magnifique."





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Fiorentina - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.