Hein Vanhaezebrouck a son favori : "Ils ont eu le parcours le plus compliqué"

Ce dimanche, le championnat peut connaître son épilogue. Hein Vanhaezebrouck a son favori, même s'il suivra de toute façon la fin du championnat avec intérêt.

Qui sera champion de Belgique ? Maintenant que La Gantoise est assurée d'un ticket européen, Hein Vanhaezebrouck peut suivre cette lutte avec intérêt. "Ce serait fantastique pour les spectateurs neutres que le titre ne se décide que la semaine prochaine", pointe l'entraîneur des Buffalos.

Pour cela, il ne faut pas que l'Antwerp gagne ce dimanche contre l'Union. "C'est une opportunité en or...et s'ils ne gagnent pas dimanche, oui, ça peut être difficile pour eux", concède Vanhaezebrouck via Het Nieuwsblad. "Car après, ils doivent aller à Genk, qui pourrait potentiellement être champion".

Vanhaezebrouck a même un "favori ". "L'Union, selon moi, a eu le parcours le plus difficile. Ce serait beau pour eux qu'ils soient champions. Ils ont été en Europe si longtemps. Et la saison passée, à un penalty près, ils sont peut-être champions", pointe-t-il. En tout cas, cela fait longtemps que la fin de saison n'a pas été si passionnante, et Hein Vanhaezebrouck apprécie apparemment autant que nous.