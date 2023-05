Le Cercle (et Monaco) se frottent déjà les mains

Le Cercle de Bruges, après sa bonne saison, compte dans son effectif plusieurs joueurs qui ont la cote et vont animer la prochaine fenêtre des transferts.

Outre Charles Vanhoutte, dans les petits papiers de l'Union et de La Gantoise, le Cercle de Bruges pourra récupérer un beau chèque en cas de vente d'Ayase Ueda (24 ans). L'attaquant japonais a, pour sa première saison en Belgique, impressionné avec pas moins de 22 buts en 40 matchs toutes compétitions. Selon le Nieuwsblad, il suscite l'intérêt de la Premier League et de la Bundesliga. Ueda, devenu impayable pour les clubs belges, serait désireux de partir.

En outre, Jesper Daland sort d'une belle saison et est promis à Monaco - avec qui il a déjà joué en amical. Néanmoins, d'autres clubs pourraient l'attirer cet été. Leonardo Lopes Da Silva, 24 ans, a réalisé quelques bonnes prestations au milieu du terrain. Il ne reste plus qu'un an de contrat et est sur le départ, le Cercle voulant récupérer quelques liquidités des 2 millions mis sur lui il y a 3 saisons. L'ancien de Hull City et Wigan notamment pourrai retourner en Angleterre.

Le gardien Majecki et le défenseur Marcelin reviendront à Monaco. Dino Hotic, quant à lui, est en fin de contrat et est cité en Turquie.