"Ronny Deila aura absolument besoin de cela pour réussir au Club de Bruges"

C'est désormais officiel : Ronny Deila quitte le Standard de Liège et rejoint le Club de Bruges. Au Jan Breydel, la tâche du Norvégien sera tout sauf facile.

Deila devra en effet faire en sorte que le club redevienne champion. Une place qualificative directe pour la Ligue des Champions est également en jeu.

Selon le coach réputé Hugo Broos, Deila devra bénéficier de plusieurs aménagements dans son effectif pour remplir ses objectifs. "Il s'agira de se débarrasser de quelques gars, de remplacer correctement les départs et de continuer à faire ce qu'ils ont si bien fait ces dernières années : attirer des joueurs talentueux qui n'ont pas encore atteint leur pleine maturité et les améliorer", a déclaré Broos à Krant van West-Vlaanderen.

Néanmoins, Deila aura besoin d'un joueur au profil très important : celui d'un leader au milieu de terrain - qui nous fait penser à un certain Ruud Vormer. "Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de leader entre la défense et l'attaque. Quelqu'un qui impose le respect dans le vestiaire grâce à sa personnalité et qui, lorsque les choses vont un peu moins bien, fait en sorte que tout le monde se concentre à nouveau."

Bruges devra également penser à recruter un attaquant performant et régulier. "On a déjà beaucoup parlé de Yaremchuk. Je n'y reviendrai pas. On ne peut pas dire de Jutgla qu'il s'est mal débrouillé, mais - désolé - le Club n'a plus de très bon attaquant. Il faut absolument qu'il trouve ça : quelqu'un qui marque les yeux fermés."