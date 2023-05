Mauvaise nouvelle pour l'Union, l'Antwerp ou Genk ? La Roma manque le top 4, des conséquences potentielles sur notre football

Qu'a à voir le résultat de l'AS Rome en Serie A avec le futur parcours européen du deuxième de JPL ? On vous explique...

Mauvaise nouvelle pour la Roma : battue à la Fiorentina, elle ne peut mathématiquement plus finir dans le top 4 en Serie A. Cela signifie que l'AS Rome ne peut plus aller chercher la Ligue des Champions via le championnat.

Mais la Louve peut toujours aller chercher la C1 via la finale de l'Europa League, qui se disputera ce mercredi 31 mai à Budapest. C'est là qu'intervient le futur deuxième du championnat de Belgique. En effet, si la Roma avait décroché un ticket pour la Ligue des Champions via le championnat, puis gagné l'Europa League, le club deuxième de D1A aurait dû disputer un tour préliminaire de moins.

L'Union, Genk ou l'Antwerp pourrait donc regretter cet échec romain...