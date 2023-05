Un an après, la première grande lessive de 777 au Standard

L'été s'annonce très agité au Standard. Une bonne occasion de cerner ce que les dirigeants ont dans le ventre.

Repartir d'une page blanche. Tirer un trait sur l'ère Venanzi. Oublier une saison cauchemardesque. C'est en ces termes qu'a été présentée la prise de pouvoir de 777 à la tête du Standard. Une impression confortée par le départ rapide de Luka Elsner et par les adieux de Mehdi Carcela. Enfant du club ou pas, la nouvelle direction n'allait pas faire dans les sentiments et remanier le noyau pour marquer son territoire.

Pourtant, la grande lessive n'a pas eu lieu. Régulièrement relégué comme réserviste sous Luka Elsner, Samuel Bastien est le seul départ d'un joueur gravitant autour du onze de base, si ce n'est celui du jeune Moussa Sissako.

Un an plus tard, la situation a bien changé. Un rapide coup d'oeil à la feuille de match de la victoire 3-0 contre le Club de Bruges, l'une des plus marquante en matière de contenu avant que l'affaire Ronny Deila ne lui confère après coup un caractère plus spécial encore, est un bon indicateur pour se rendre compte de l'étendue des changements.

Encore au club à l'époque, les cas Nicolas Raskin et Selim Amallah se reproduisent, avec moins de fracas, cet été sous la forme de la non-prolongation des contrats de Noé Dussenne et Gojko Cimirot. Pour son premier mercato à la tête du club, Fergal Harkin et son équipe ont misé sur des prêts. La direction était ainsi consciente que garder plus d'un an des garçons comme Steven Alzate et Philip Zinckernagel allait s'avérer compliqué.

Face aux Brugeois, c'est Denis Dragus qui évoluait en pointe de l'attaque. Prêté au Genoa, il pourrait voir son séjour en Italie se prolonger suite à l'accession de l'équipe en Serie A. Au passage en revue des titulaires de ce match référence, il faut ajouter le retour de prêt de Filippo Melegoni et le probable départ de Konstantinos Laifis après cinq ans de bons et loyaux services.

Une demi-équipe sur le départ, voilà qui commence à faire beaucoup. Surtout qu'en quittant les bords de Meuse pour la Venise du Nord, Ronny Deila oblige ses ex-dirigeants à trouver une nouvelle tête de gondole pour l'opération reconstruction. Si le Norvégien avait su, par sa force de persuasion, insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe, son successeur être réactif pour vite assembler les pièces du nouveau puzzle rouche.

Car pour l'heure, outre Arnaud Bodart dans les buts, les seules certitudes sont Aaron Donnum, William Balikwisha, Noah Ohio et Marlon Fossey (qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027). A moins que Bodart et Balikwisha quittent eux aussi le navire ? Après un premier mercato estival placé sous le signe de la temporisation, les décisions de Fergal Harkin seront très attendues.