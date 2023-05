Pluie de départs au Standard ?

Les prochaines semaines seront agitées au Standard. Les Rouches seront confrontés aux départs, outre celui de Ronny Deila, de plusieurs cadres de son effectif.

Cela promet de bouger du côté de Sclessin cet été. Des joueurs importants tels que Noé Dussenne, Gojko Cimirot et Kostas Laifis ne prolongeront pas leur aventure à Liège.

La Dernière Heure annonce que le grand ménage est loin d'être terminé. Steven Alzate, dont le futur au club est incertain, ne devrait finalement pas rester et repartirait donc à Brighton. Philip Zinckernagel, prêté par l'Olympiakos, devrait lui non plus ne pas prendre racine en bord de Meuse.

Plus inquiétant encore : 777 Partners compte réaliser des économies cet été, ce qui passera également par vendre plusieurs joueurs. Arnaud Bodart, le gardien titulaire, ne sera pas retenu en cas d'offre suffisante - au moins trois millions d'euros. Le Borussia Mönchengladbach était venu aux nouvelles cet été, sans qu'un accord ne soit trouvé.

William Balikwisha, qui s'est révélé cette saison, pourrait lui aussi partir. Il est parvenu à se faire remarquer par plusieurs clubs étrangers. Il pourrait quitter le Standard en cas de bonne offre.