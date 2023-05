Romeo Vermant, la révélation de la fin de saison à Bruges

Après avoir fait ses preuves chez les Club NXT, Romeo Vermant (19 ans) s'est intégré dans le noyau A du Club de Bruges. Une fin de saison intéressante, qui promet de belles choses pour la prochaine.

Ce dimanche lors de la défaite contre Genk (1-3), Rik De Mil a décidé de titulariser le jeune Romeo Vermant. Une grande première, que le jeune attaquant a savouré malgré le résultat négatif de son équipe.

"Cela a été des montagnes russes : des matches en D1B à l'entraînement avec l'équipe première, puis jouer avec eux", a déclaré Vermant sur le site officiel du Club.

Après 5 montées au jeu en fin de phase classique puis trois en Play-offs, Vermant a enfin trouvé sa place dans le 11 brugeois. Pour lui, ce n'est que le début. Il veut s'imposer au Club de Bruges la saison prochaine, malgré son jeune âge et la concurrence en attaque.

"J'ai essayé de me préparer physiquement pour ce moment, et je veux maintenant saisir ma chance", a-t-il continué. "Ce n'est pas facile de jouer quand il n'y a plus rien à gagner. On essaie de rester motivé. C'est une bonne préparation pour la saison prochaine, mais c'est une nouvelle saison avec des joueurs et une concurrence différents. Je dois donc donner le meilleur de moi-même. Nous verrons comment cela se passera."