Marseille va dire au revoir à son coach, départ imminent

Malgré une première saison plutôt réussie à la tête de l'Olympique de Marseille, le coach croate Igor Tudor va quitter le navire. L'officialisation ne devrait plus tarder.

Malgré une troisième place en Ligue 1 et des résultats plus qu'encourageants, Igor Tudor ne sera plus l'ancien entraîneur de Marseille la saison prochaine.

Selon des informations de Foot Mercato, confirmées ensuite par RMC Sport puis l'ensemble de la presse française, Tudor aurait d'ores et déjà annoncé son départ à ses départs. Il devrait également le confirmer ce jeudi, 14h, en conférence de presse.

Arrivé l'été dernier en remplacement de Jorge Sampaoli, Tudor était sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OM.