Quels changements dans la nouvelle sélection de Domenico Tedesco ?

Les Diables affronteront l'Autriche et se rendront en Estonie au mois de juin. Pour sa deuxième sélection, Domenico Tedesco devra composer avec l'Euro U21 et peut-être réaliser quelques modifications dans son noyau.

Le premier rassemblement de Domenico Tedesco fut un succès, avec des victoires contre l'Allemagne et la Suède pour lancer la campagne des Diables vers l'Euro 2024. Pour sa toute première sélection, le Germano-italien n'avait sélectionné que deux joueurs de Jupiler Pro League - la paire centrale d'Anderlecht Debast - Vertonghen -, au grand dam de Genk, Bryan Heynen et Mike Trésor.

Au mois de juin, ce sont l'Autriche et l'Estonie qui se dresseront sur la route de la Belgique. Dans le même temps, les U21 seront en Géorgie pour disputer l'Euro, où les quatre premiers seront qualifiés pour les Jeux Olympiques. Un rendez-vous important pour les espoirs, dont certains ont déjà fêté leur première sélection en A et sont susceptibles d'être appelés par Tedesco.

Theate, Lavia, Openda et Bakayoko en A, De Ketelaere et Debast à l'Euro ?

Jacky Mathijssen en a déjà parlé : il ne sera pas question de déforcer les U19, qui ont aussi des matchs importants, pour disputer l'Euro espoirs. Des joueurs comme Spileers, Wasinski, Boukamir, Sadiki, Vermeeren, Mbamba, Kuavita, Godts, Stassin et compagnie ne seront donc vraisemblablement pas du voyage en Géorgie.

Par rapport à la première sélection de Tedesco, on pourrait s'attendre à voir Zeno Debast, privé de temps de jeu depuis la fin de la phase classique, prendre les rênes de la ligne défensive des espoirs. Même réflexion pour Charles De Ketelaere, qui pourrait profiter d'un bon Euro pour se relancer et reprendre confiance.

Par contre, Amadou Onana, Jérémy Doku, Roméo Lavia, Lois Openda et Johan Bakayoko ne figurent pas dans la pré-sélection de Jacky Mathijssen et seront probablement appelés à nouveau par Domenico Tedesco. D'autant que le coach des Diables a déjà mentionné que s'il reprenait des jeunes joueurs, ils recevront obligatoirement du temps de jeu.

La chance de Mike Trésor, les espoirs directement dans le vif du sujet

Cette fois pourrait être la bonne pour le Limbourgeois, meilleur passeur du championnat de Belgique. Si De Ketelaere rejoint effectivement les espoirs lors de ce rassemblement, la place offensive libérée pourrait revenir au joueur de 24 ans, nominé pour remporter lundi le prix du footballeur de l'année aux Pro League Awards.

Versés dans le groupe des Pays-Bas, du Portugal et de l'hôte géorgien, les U21 auront directement fort à faire dans cette compétition et l'appui de joueurs plus expérimentés et habitués à un niveau d'exigence plus élevé pourrait se révéler déterminant dans la qualification.

Peu de changements mais quelques ajustements attendus donc dans les sélections, qui seront publiées le 6 juin prochain. Si Tedesco décide finalement de changer d'avis et de favoriser au maximum l'Euro espoirs, Hugo Cuypers, Sambi Lokonga, Bryan Heynen voire Manuel Benson, Siebe Van der Heyden et Leander Dendoncker pourraient alors être appelés.