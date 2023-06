Et maintenant, les Diables pour Mike Trésor ? "Si je pouvais choisir...?"

En présence de Domenico Tedesco, Mike Trésor a été sacré Joueur de l'année en Pro League. Un double trophée pour le joueur de Genk, également meilleur passeur ; sera-t-il appelé chez les Diables Rouges ce mardi ?

La présence de Domenico Tedesco aux Pro League Awards ce lundi, à Schaerbeek, était-elle un hasard ? En tout cas, le sélectionneur n'a pas été l'homme remettant le trophée de Joueur de l'année à Mike Trésor : il était là pour révéler le sacre de Mark van Bommel...absent, lui.

Tedesco était cependant en tribunes à Genk dimanche, et a assisté à la détresse limbourgeoise. "C'était très triste de voir une équipe avoir le titre en mains jusqu'à si tard, puis le perdre. J'étais triste pour Genk, mais également content pour l'Antwerp", déclarait Domenico Tedesco, diplomate.

Je préférerais être repris chez les Diables que Joueur de l'Année

Il a aussi pu voir en action, une fois de plus, Mike Trésor, Player of the Year. Mais le "playmaker" du Racing Genk est-il sélectionné ? Le suspens prendra fin à 16h ce mardi. "Ce trophée me fait énormément plaisir, ça met du baume au coeur après la déception du titre qui nous échappe", reconnaît Trésor.

"Mais si je pouvais choisir...oui, je dirais que je préférerais être sélectionné avec les Diables. Car une sélection serait aussi le couronnement de ma saison", révèle ensuite le milieu de 24 ans. "Je suis impatient de voir la sélection, comme vous tous".

L'occasion pour Tedesco, peut-être, de faire un pas vers Genk, qui avait très mal pris le fait que ni Trésor, ni Heynen n'avaient été repris en mars. "C'est comme ça, bien sûr, j'étais déçu. Mais frustré, non. Il y a des décisions, il faut vivre avec, et je n'avais qu'une chose à faire : tout faire pour le convaincre ensuite".

Avec 24 assists, un record, on peut dire que Trésor a rempli cette part du contrat. Reste à voir si cela a suffi...