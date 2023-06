Michy Batshuayi, un retour logique chez les Diables...aux dépens d'Hugo Cuypers ?

Michy Batshuayi peut savourer. Plusieurs mois après avoir manqué la première sélection, il a fini par convaincre Domenico Tedesco.

En mars dernier, quand Michy Batshuayi se blesse avec le Fenerbahçe, on se dit que c'est un coup dur pour le joueur : le lendemain, Domenico Tedesco allait révéler sa première sélection à la tête des Diables Rouges. Mais le Germano-Italien avait alors surpris : "Même si Michy avait été fit, il n'aurait pas fait partie de la sélection", révélait-il.

Une belle franchise, qui signifiait qu'avec Romelu Lukaku, Loïs Openda et l'option Charles De Ketelaere, Tedesco estimait être paré en attaque. Cette fois, Batshuayi est bel et bien présent, et c'est passé assez inaperçu, étonnamment.

L'absence de CDK, le facteur décisif

Ce qui vaut à Michy de faire son retour, ce n'est probablement pas sa fin de saison : depuis sa blessure, l'attaquant du Fener a marqué deux buts, alors qu'il en comptait déjà une flopée avant sans avoir convaincu Tedesco pour autant (18 toutes compétitions confondues cette saison).

"Il faut comprendre que c'est une sélection très spéciale cette fois. Je suis très honnête avec vous : avec les joueurs envoyés en U21, les quelques blessures, cela a été très difficile de faire cette sélection", confesse Domenico Tedesco en conférence de presse.

En lisant entre les lignes, on comprend donc que c'est probablement le renvoi de Charles De Ketelaere en U21 qui vaut à Michy Batshuayi de faire son retour. "Si j'avais pu avoir Charles avec nous, cela aurait été top. C'est vraiment un excellent joueur. Mais j'ai été clair avec lui : ici, il allait jouer 20 minutes par ci, 30 par-là...alors qu'en U21, il a l'opportunité d'être un acteur majeur".

Mertens et Cuypers laissés de côté

Qui, donc, pour le remplacer ? Il y avait certainement plusieurs options...mais c'est l'option Batshuayi, et ses 27 buts en 50 matchs avec les Diables, qui a été privilégiée. "Dries Mertens ? Nous le suivons et lui avons envoyé un message après son titre. La porte n'est pas fermée pour lui", assure Tedesco. À 36 ans, elle pourrait cependant être fermée par l'attaquant lui-même après cette absence.

© photonews

Pas non plus de place dans le groupe pour Hugo Cuypers : Domenico Tedesco, qui a observé attentivement le championnat belge, n'a pas l'air convaincu que l'attaquant gantois peut passer le palier nécessaire actuellement. "Avec Michy, nous avons désormais un profil un peu différent devant. Il nous rejoindra mercredi prochain, après la finale de la Coupe de Turquie", précisait le sélectionneur.

Récemment, Cuypers assurait avoir une marge de progression ; à 26 ans, il n'a plus tout l'avenir devant lui pour le prouver et pour convaincre Domenico Tedesco. Actuellement, il est - au moins - le n°5 dans la hiérarchie des attaquants belges, derrière Lukaku, Openda, De Ketelaere et Batshuayi. Dépasser l'un de ceux-ci est un sacré défi...