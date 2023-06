Hugo Cuypers prévient : "Je sens que j'ai encore une marge de progression"

Ce samedi soir, La Gantoise a pris la mesure du Standard de Liège (3-1) lors de la dernière journée des Playoffs 2.

Hugo Cuypers a brillé cette saison avec La Gantoise. Le Belge termine meilleur buteur de la Jupiler Pro League (27 buts) et ponctue cela par un beau triplé dont un but sur penalty. "Je suis désigné comme le premier tireur, donc il n'y a pas eu de discussion, mais comme j'avais déjà marqué deux buts à ce moment-là et je voulais donner le ballon à Gift Orban. Mais le reste de l'équipe savait que je n'avais pas encore réussi de triplé dans ma carrière. Ils ont alors poussé pour que je tire le penalty", a confié l'ancien joueur de Malines et du Standard à l'issue de la rencontre.

Cuypers avait commencé la saison sans grandes attentes. "Hein Vanhaezebrouck a été important car il m'a bien accueilli et m'a permis de bien intégré l'effectif. La préparation a permis de poser de bonnes bases, puis j'ai pu jouer mes matches et réaliser de bonnes performances. Au fur et à mesure que la saison avançait, la barre était évidemment placée plus haut", a expliqué le buteur des Buffalos.

Il faudra donc voir si le meilleur buteur de la Jupiler Pro League fera partie de la sélection du sélectionneur national Tedesco mardi. "Ce serait un honneur de faire partie de cette sélection. Mais d'un autre côté, ce ne serait pas une déception parce que je sens que j'ai encore une marge de progression", a conclu Cuypers.