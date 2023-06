📷 Tristes images : la finale de Conference League arrêtée brièvement, un joueur en sang

La finale de Conference League entre West Ham et la Fiorentina a été brièvement arrêtée ce mercredi. En cause, des jets de gobelets sur Cristiano Biraghi.

Après des heurts dans le centre de Prague, les supporters de West Ham United se sont encore signalés au stade lors de la finale de Conference League contre la Fiorentina. En première période, le match a été brièvement arrêté suite à des jets de gobelets à l'encontre de Cristiano Biraghi.

Le joueur de la Fiorentina a été touché au crâne, et s'est mis à saigner abondamment. La rencontre a repris après 5 minutes, mais Biraghi en a été quitte pour jouer la fin du match enveloppé dans des bandages...

© photonews

© photonews

Fiorentina captain Cristiano Biraghi after being hit by objects thrown at him from West Ham supporters during the Europa Conference League final pic.twitter.com/rbE1YcFPox — B/R Football (@brfootball) June 7, 2023