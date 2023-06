Officiel : Phil Neville rejoint une sélection nationale

Phil Neville a été nommé coach adjoint de John Herdman au sein du staff de la sélection canadienne. Le Canada, 47ème actuel au classement FIFA, figure parmi les pays hôtes de la prochaine Coupe du monde en 2026 avec les États-Unis et le Mexique.

Phil Neville and Richard Shaw joining Canada Soccer' Men's National Team Coaching Staff 🍁



The two additions are effective immediately and will be part of Canada Soccer’s Men’s National Team technical staff for the upcoming Concacaf Nations League Finals in Las Vegas.#WeCAN