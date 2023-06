Domenico Tedesco prive les Espoirs de leur capitaine : la hiérarchie est très claire

Surprise ce lundi : les U21 seront privés d'Aster Vranckx pour la préparation de l'Euro. Une drôle de décision.

Aster Vranckx faisait partie des 4 Diablotins présents vendredi dernier en conférence de presse, en bon capitaine des U21. Assez discret, le jeune milieu de terrain de l'AC Milan l'assurait toutefois : "C'est une vraie fierté d'être le capitaine de cette équipe. J'espère être un leader et un exemple pour le groupe, et en ce qui me concerne, nous y allons pour gagner", déclarait Vranckx à Tubize.

Surprise : ce sera finalement...sans Aster Vranckx que la préparation des Espoirs commencera. Alors que Kevin De Bruyne est officiellement forfait, Domenico Tedesco a décidé de rappeler non seulement Johan Bakayoko, mais aussi Aster Vranckx, depuis l'équipe U21.

© photonews

On imagine que Jacky Mathijssen sera ravi de voir partir ces deux joueurs. Johan Bakayoko était un renfort appréciable, mais sa présence avec les Diables n'est pas une "surprise" au vu de ses performances en mars ; rappeler Vranckx pour la première fois en A, après une saison quasi-blanche, est (très) surprenant.

Vranckx va-t-il jouer ?

Que peut bien amener le Milanais chez les Diables ? Nul doute que Tedesco a la réponse, lui qui n'a pas hésité à faire jouer Orel Mangala, un peu à la surprise générale, face à l'Allemagne. Le reprendre suite au départ du "quarterback" KDB suggère que Tedesco voit en Vranckx une option utile. Mais si l'ancien du KV Malines venait à ne pas jouer ou presque, Jacky Mathijssen l'aurait mauvaise en se rappelant la promesse du coach fédéral : ne pas laisser des joueurs en tribune en A s'ils peuvent jouer en Espoirs.

"Domenico et Jacky ont chacun fait leur liste pour cette trêve internationale, et nous avons ensuite discuté", révèle ce lundi Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l'Union Belge. "Oui, il y avait beaucoup de noms en commun : en tant que coach des U21, bien sûr que vous aimeriez avoir Jérémy Doku avec vous".

Mais au final, le mot d'ordre a été clair : priorité aux Diables Rouges. "Si on ne se qualifie pas pour l'Euro 2024, on aura un gros problème", pointe Schelstraete. Le 14 juin, ce mercredi, Jacky Mathijssen devra remettre sa liste définitive à l'UEFA : avec ou sans Aster Vranckx, entre autres ? Wait & see, car visiblement, même du côté de l'Union Belge, "rien n'a encore été décidé sur ce plan", reconnaît le directeur opérationnel. Rassurant...